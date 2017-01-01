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У Херсоні СБУ затримала на хабарі майора держслужби з надзвичайних ситуацій

Майор служби цивільного захисту вимагав дві тисячі гривень від комерсанта за видачу дозвільних документів

Співробітники СБ України спільно з прокуратурою у Херсоні викрили на хабарі заступника начальника одного з районних відділів держслужби з надзвичайних ситуацій.

Правоохоронці встановили, що майор служби цивільного захисту вимагав дві тисячі гривень від комерсанта за видачу дозвільних документів, необхідних для здійснення підприємницької діяльності.

Оперативники спецслужби затримали зловмисника під час отримання хабара у складських приміщеннях, що належать бізнесмену.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.