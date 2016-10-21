У Херсонській області палав краєзнавчий музей

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Фото: ДержНС

Ліквадація пожежі тривала понад чотири години

У Херсонській області горів краєзнавчий музей, ліквідація займання тривала понад чотири години. Про це повідомляє прес-служба ДержНС.

«31 березня о 22:25 до Служби порятунку «101» надійшла інформація про пожежу на вул. Парковій у смт Чаплинка. За вказаною адресою виїхало відділення 22-ї Державної пожежно-рятувальної частини з охорони Чаплинського району. На місці події розвідкою було встановлено, що горить дах міського краєзнавчого музею. Площа загоряння становила 250 кв. м», - йдеться у повідомленні.

Пожежники локалізували займання о 00:10, повністю ліквідували о 03:10.

До гасіння було залучено 12 працівників особового складу і три одиниці техніки, у тому числі підрозділ з смт Асканія-Нова.

Наразі встановлюється причина виникнення пожежі.