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    У Херсонській області палав краєзнавчий музей

    • Сьогодні, 11:47
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    Фото: ДержНС

    Ліквадація пожежі тривала понад чотири години

    У Херсонській області горів краєзнавчий музей, ліквідація займання тривала понад чотири години. Про це повідомляє прес-служба ДержНС.

    «31 березня о 22:25 до Служби порятунку «101» надійшла інформація  про пожежу на вул. Парковій у смт Чаплинка. За вказаною адресою виїхало відділення 22-ї Державної пожежно-рятувальної частини з охорони Чаплинського району. На місці події розвідкою було встановлено, що горить дах міського краєзнавчого музею. Площа загоряння становила 250 кв. м», - йдеться у повідомленні.

    Пожежники локалізували займання о 00:10, повністю ліквідували о 03:10.

    До гасіння було залучено 12 працівників особового складу і три одиниці техніки, у тому числі підрозділ з смт Асканія-Нова.

    Наразі встановлюється причина виникнення пожежі.

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    У Херсонській області палав краєзнавчий музей
    У Херсонській області палав краєзнавчий музей
    У Херсонській області палав краєзнавчий музей

     

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