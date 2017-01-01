У Європарламенті прогнозують «безвіз» для України у травні 2017 року

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Тристоронні переговори між Радою, Парламентом та Комісією щодо візової лібералізації можуть розпочатися лише тоді, коли сам механізм призупинення візового режиму буде узгоджений

Україна може розраховувати на отримання «безвізу» з Євросоюзом не раніше травня-червня 2017 року, з відставанням від Грузії на 4-6 тижнів.

Такі прогнози озвучив в коментарі Громадському кореспондент «Радіо Свобода» у Брюсселі Рікард Йозвяк.

«Я говорив із дипломатами з Європейської Ради, і вони зазвичай оцінюють ситуацію трохи більш песимістично. Вони очікують безвізового режиму для України в травні-червні. Сьогодні я також говорив щодо України та Грузії із Марією Габріель, доповідачем з українського питання у Європарламенті. Вона розраховує що Україна отримає «безвіз» у квітні-травні цього року. Тож я б сказав що очікувати цього можна в проміжку між квітнем і червнем», – сказав він.

Йозвяк також пояснив, чому Україна у цьому питанні відстає від Грузії.

«Коли рада в парламенті приймала рішення щодо механізму призупинення візового режиму, для України встановили інші правила. Правило таке що тристоронні переговори між Радою, Парламентом та Комісією щодо візової лібералізації можуть розпочатися лише тоді, коли сам механізм призупинення візового режиму буде узгоджений. Це розпочнеться найраніше у лютому, можливо у березні», – сказав кореспондент.