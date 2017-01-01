У Кабміні назвали очікувану суму четвертого траншу МВФ

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Остаточно сума траншу буде зафіксована після зустрічі Порошенка й глави МВФ під час Світового економічного форуму в Давосі, що пройде 17-20 січня

У Кабміні назвали очікувану суму 4 траншу МВФ

Кабінет міністрів очікує, що розмір 4-го траншу кредиту Міжнародного валютного фонду за програмою EFF, що Україна може одержати вже в лютому, становитиме 1 млрд доларів.

Про це «Українським новинам» повідомив співрозмовник в уряді.

Він наголосив, що якщо в листопаді обговорювали можливість виділення в рамках 4-го траншу 1,8 млрд доларів, то зараз мова йде про суму 1 млрд доларів.

Остаточно сума траншу буде зафіксована, швидше за все, після зустрічі президента Петра Порошенка й глави МВФ Крістін Лагард під час Світового економічного форуму в Давосі, що пройде 17-20 січня.

Очікується, що кошти підуть у резерви НБУ.

Як повідомлялося, у вересні 2016 року МВФ схвалив надання Україні 3-го траншу в розмірі 1 млрд доларів.

В оновленому меморандумі співробітництва Україна зобов’язалася перед МВФ провести земельну реформу й прийняти закон про поступове підвищення пенсійного віку громадян.