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    У Канаді арештували пілота пасажирського літака, який втратив свідомість від алкогольного сп’яніння

    • Вчора, 09:09
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    Кількість алкоголю в крові пілота в три рази перевищувала допустиму норму

    Поліція Канади заарештувала п'яного пілота пасажирського літака, який втратив свідомість у пілотській кабіні за кілька хвилин до вильоту з аеропорту міста Калгарі.

    Про це повідомляє ВВС.

    Члени екіпажу авіакомпанії-лоукостера Sunwing звернули увагу на дивну поведінку 37-річного пілота і повідомили про це в правоохоронні органи.

    «Вони побачили, що він падає з крісла. Це був командир», - сказав представник поліції Калгарі.

    Поліція повідомляє, що кількість алкоголю в крові пілота втричі перевищувала допустиму норму.

    Літак з невеликою затримкою вилетів до мексиканського міста Канкун з іншим пілотом. На борту лайнера знаходилися 99 пасажирів і шість членів екіпажу.

    Представник авіакомпанії подякував екіпажу літака за правильні дії в "дуже неприємній ситуації" і вибачився за поведінку пілота.

    Ім'я льотчика не називається до початку судового процесу над ним.

     

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