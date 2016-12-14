У Канаді арештували пілота пасажирського літака, який втратив свідомість від алкогольного сп’яніння

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Кількість алкоголю в крові пілота в три рази перевищувала допустиму норму

Поліція Канади заарештувала п'яного пілота пасажирського літака, який втратив свідомість у пілотській кабіні за кілька хвилин до вильоту з аеропорту міста Калгарі.

Про це повідомляє ВВС.

Члени екіпажу авіакомпанії-лоукостера Sunwing звернули увагу на дивну поведінку 37-річного пілота і повідомили про це в правоохоронні органи.

«Вони побачили, що він падає з крісла. Це був командир», - сказав представник поліції Калгарі.

Поліція повідомляє, що кількість алкоголю в крові пілота втричі перевищувала допустиму норму.

Літак з невеликою затримкою вилетів до мексиканського міста Канкун з іншим пілотом. На борту лайнера знаходилися 99 пасажирів і шість членів екіпажу.

Представник авіакомпанії подякував екіпажу літака за правильні дії в "дуже неприємній ситуації" і вибачився за поведінку пілота.

Ім'я льотчика не називається до початку судового процесу над ним.