У канадській провінції Альберта горить нафтозавод
- Сьогодні, 04:38
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Фахівці уточнюють причини загоряння нафтозаводу
На заводі з переробки нафти канадської компанії Syncrude, який знаходиться недалеко від міста Форт Мак-Мюррей в провінції Альберта, сталася пожежа, повідомляє телеканал CBC.
Відзначається, що персонал заводу був евакуйований. Крім того, рятувальники перекрили всі під'їзди до підприємства.
В даний час на місці інциденту працюють пожежники і поліція. Фахівці уточнюють причини загоряння.
В результаті події постраждав один чоловік. Він у важкому, але стабільному стані перебуває в одній з лікарень міста.