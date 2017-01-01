У канадській провінції Альберта горить нафтозавод

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Фахівці уточнюють причини загоряння нафтозаводу

На заводі з переробки нафти канадської компанії Syncrude, який знаходиться недалеко від міста Форт Мак-Мюррей в провінції Альберта, сталася пожежа, повідомляє телеканал CBC.

Відзначається, що персонал заводу був евакуйований. Крім того, рятувальники перекрили всі під'їзди до підприємства.

В даний час на місці інциденту працюють пожежники і поліція. Фахівці уточнюють причини загоряння.

В результаті події постраждав один чоловік. Він у важкому, але стабільному стані перебуває в одній з лікарень міста.