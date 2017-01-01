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    У Карпатах хулігани звалили 30-метрову електроопору

    • Сьогодні, 16:23
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    Відновити електроопору ремонтники зможуть не раніше квітня

    У Верховинському районі Івано-Франківської області впала 30-метрова електрична опора. Зловмисники порушили її конструкцію, через що електроопора не витримала поривів вітру.

    Про це повідомляє прес-служба ПАТ «Прикарпаттяобленерго».

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    «На Верховинщині впала нова електроопора лінії 110 кВ. Причиною падіння стали дії зловмисників, що демонтували металеві елементи в основі конструкції. Зловмисники порушили її стійкість, тож під дією вітру вона впала. Велике щастя, що ми не подали на неї напругу і що від падіння такої масивної конструкції ніхто не постраждав. Для розуміння, висота опори становить близько 30 метрів», - повідомляє прес-служба обленерго.

    Відомо, що електрична опора стояла на полонині Бабіївка, в районі гори Ігрець. Вона є частиною нової електролінії «Яворів-Ільці», яка після запуску має забезпечити жителів Верховинського району безперебійним електропостачанням.

    Енергетики стверджують, що взимку не зможуть монтувати нову опору, оскільки вона стоїть у важкодоступному місці і для цього необхідна спецтехніка. Найбільш ймовірно, її відновлення фахівці розпочнуть у квітні. Нині представники обленерго звернулись до правоохоронних органів, аби відшукати та покарати винних.

    «Якби таке сталося, коли лінія була під напругою, Верховинщина б залишилася без світла на невизначений термін», - стверджують енергетики.

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