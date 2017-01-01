У Києві активісти «залили кров’ю» вхід до Сбербанку
- Сьогодні, 14:14
-
Розсилка
Будівлю банку обклеїли плакатами із закликом забрати звідти гроші
Сьогодні, 30 січня, у Києві активісти пікетують відділення Сбербанку.
Його клієнтів демонстративно зустрічають із табличкою «Ласкаво просимо в Росію» двоє людей з балалайкою, автоматом, «гранчаками» та настоянкою глоду.
Учасники акції також «залили кров'ю» карту України.
Будівлю банку обклеїли плакатами із закликом забрати звідти гроші, адже банк повинен бути закритий.
Створена організацією «Азов» політична партія «Національний Корпус» з 30 січня пікетує центральні офіси найвідоміших банків країни-агресора на території України: Сбербанк Росії, «Альфа-Банк», «БМ-банк», «ВТБ банк» та «Промінвест банк».
Джерело: УНІАН