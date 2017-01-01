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    У Києві активісти «залили кров’ю» вхід до Сбербанку

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    У Києві активісти «залили кров’ю» вхід до Сбербанку
    У Києві активісти «залили кров’ю» вхід до Сбербанку
    У Києві активісти «залили кров’ю» вхід до Сбербанку
    У Києві активісти «залили кров’ю» вхід до Сбербанку
    У Києві активісти «залили кров’ю» вхід до Сбербанку
    У Києві активісти «залили кров’ю» вхід до Сбербанку
    У Києві активісти «залили кров’ю» вхід до Сбербанку
    У Києві активісти «залили кров’ю» вхід до Сбербанку
    У Києві активісти «залили кров’ю» вхід до Сбербанку
    • Сьогодні, 14:14
    • Розсилка

    Будівлю банку обклеїли плакатами із закликом забрати звідти гроші

    Сьогодні, 30 січня, у Києві активісти пікетують відділення Сбербанку.

    Його клієнтів демонстративно зустрічають із табличкою «Ласкаво просимо в Росію» двоє людей з балалайкою, автоматом, «гранчаками» та настоянкою глоду.

    Учасники акції також «залили кров'ю» карту України.

    Будівлю банку обклеїли плакатами із закликом забрати звідти гроші, адже банк повинен бути закритий.

    Створена організацією «Азов» політична партія «Національний Корпус» з 30 січня пікетує центральні офіси найвідоміших банків країни-агресора на території України: Сбербанк Росії, «Альфа-Банк», «БМ-банк», «ВТБ банк» та «Промінвест банк».

    Джерело: УНІАН

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