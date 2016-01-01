У Києві «без суду і слідства» зносять кооперативну автостоянку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Автостоянка

На даний час є кримінальна справа та судовий процес, в якому беруть участь об'єднаний кооператив стоянки, «Епіцентр» та «Київпастранс»

Сьогодні, 26 грудня, близько 7:20 ранку на стоянку «Дружба» (Київ, вул. Стальського) приїхали представники благоустрою, які почали зносити паркан навколо стоянки.

Як повідомляють члени об'єднаного кооперативу стоянки, це відбувалось під наглядом двох десятків працівників поліції та стількох же невідомих осіб характерної зовнішності.

На даний час є кримінальна справа та судовий процес, в якому беруть участь об'єднаний кооператив стоянки, «Епіцентр» та «Київпастранс».

За даними кооперативу, «Епіцентр» ще з 2012 року посягає на територію стоянки, аби розширити межі своїх складів.

За повідомлення членів кооперативу, автовласники показали свої документи, які вразили представників благоустрій, оскільки в них був документ з зазначенням інших сторін.

Монтувати паркан стоянки назад вони відмовилися.

Наразі очікується прибуття оперативної групи поліції.