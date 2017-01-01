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    У Києві бійці «Торнадо» напали на охорону Лук’янівського СІЗО, - ЗМІ

    • Вчора, 22:43
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    Колишні бійці «Торнадо» напали на охорону

    У Києві напали на охорону Лук’янівського СІЗО. Про це повідомив волонтер Роман Сініцин.

    «Кажуть в Лук'янівському СІЗО ЧП. Колишні бійці «Торнадо» напали на охорону. Поки без деталей, але поліціі туди приїхало багато», - написав Сініцин.

    Цю інформацію «Українській правді» підтвердив також речник Нацполіції Ярослав Тракало.

    Водночас він зазначив, що наразі не знає подробиць того, що відбулося.

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