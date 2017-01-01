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    У Києві горить Дарницький ринок

    • Сьогодні, 18:53
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    Наразі на місце події прибуває підкріплення рятувальників

    На Дарницькому ринку в Києві сталася масштабна пожежа. Про це о 18:38 повідомив у Фейсбук dtp.kiev.ua.

    «Масштабна пожежа в Києві на лівому березі: горить Дарницький ринок. На місце прибуває підкріплення рятувальників», — йдеться в повідомленні.

    При цьому повідомляється, що на місці події працюють десятки пожежних машин.

    Також зазначається, що площа пожежі велика і відбувається сильне задимлення.

    Поліція перекриває рух по сусідніх вулицях.

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    У Києві горить Дарницький ринок
    У Києві горить Дарницький ринок
    У Києві горить Дарницький ринок
    У Києві горить Дарницький ринок
    У Києві горить Дарницький ринок
    У Києві горить Дарницький ринок

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    пожежа Київ ринок
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