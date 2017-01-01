У Києві горить Дарницький ринок
- Сьогодні, 18:53
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Наразі на місце події прибуває підкріплення рятувальників
На Дарницькому ринку в Києві сталася масштабна пожежа. Про це о 18:38 повідомив у Фейсбук dtp.kiev.ua.
«Масштабна пожежа в Києві на лівому березі: горить Дарницький ринок. На місце прибуває підкріплення рятувальників», — йдеться в повідомленні.
При цьому повідомляється, що на місці події працюють десятки пожежних машин.
Також зазначається, що площа пожежі велика і відбувається сильне задимлення.
Поліція перекриває рух по сусідніх вулицях.