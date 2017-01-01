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    У Києві ЛГБТ-спільнота планує провести третій Марш рівності

    • Сьогодні, 22:57
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    Марш рівності у Києві, 2016 рік
    Марш рівності у Києві, 2016 рік

    Організатори очікують на 5 тис учасників Маршу

    Третій за рахунком Марш рівності в Києві, який організовує ЛГБТ-спільнота, заплановано на середину червня.

    Про це в коментарі столичному виданню 44.ua заявив представник організації KyivPride Зорян Кісь.

    «Якщо торік у Марші рівності взяли участь близько 2 тис осіб, то цього року ми плануємо, що до ходи приєднаються близько 5 тис учасників», - сказав він.

    «Зараз ми з Нацполіцією обговорюємо можливість проведення Маршу на Хрещатику. Однак у зв'язку з тим, що цього року учасників буде більше, то зараз цей варіант допрацьовується. Також ми запропонували збільшити маршрут», - розповів Кісь.

    Також, за словами активістів, йому на сторінку у Facebook вже почали надходити погрози з боку радикалів, зокрема, політиків. Також він не виключає, що під час Маршу можуть виникнути провокації.

    Нагадаємо, міжнародна правозахисна організація Amnesty International вказує на погіршення ситуації з правами людини в Україні. Це пов’язано зі збройним конфліктом на Донбасі та анексією Криму

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