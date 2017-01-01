У Києві людина смертельно отруїлася рибою із супермаркету

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Риба в супермаркеті

Померлий, зі слів дружини, вживав в їжу в'яленого ляща (непотрошеного), придбаного в гіпермаркеті «Караван»

У столиці троє людей отруїлися рибою, купленою у супермаркеті, у них діагностували зараження ботулізмом.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

«Летальний випадок захворювання на ботулізм та ще один випадок захворювання на ботулізм зареєстровано у мешканців м. Києва, які вживали в їжу в'ялену рибу, придбану в гіпермаркеті «Караван» ТОВ «Група рітейлу України», за адресою: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 13-б», - йдеться у повідомленні.

Так, померлий 1976 року народження, зі слів дружини, 24 травня 2017 року вживав в їжу в'яленого ляща (непотрошеного), придбаного в гіпермаркеті «Караван». Симптоми захворювання з’явились на другий день. Хворого не вдалося врятувати. Встановлений діагноз: «Ботулізм, важкий перебіг».

Таке ж захворювання у другого постраждалого. За попередніми даними, він їв тарані, придбані в гіпермаркеті «Караван», після чого опинився у лікарні.

Третій хворий з’їв в'ялену рибу короп, придбану в супермаркеті «Мегамаркет» ТОВ «ЛАБР» за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 50 (вул. Горького, 50). З діагнозом «ботулізм» госпіталізований до Олександрівської клінічної лікарні м. Києва.

Спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві розпочали проведення позапланового заходу (обстеження) ТОВ «ЛАБР» за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 50 (вул. Горького, 50) та ТОВ «Група рітейлу України» за адресою: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 13-б.