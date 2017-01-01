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    У Києві мажорка на Порш Каєн відбилася від поліцейських за допомогою «підмоги»

    • Сьогодні, 04:44
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    Поліцейьські зупинили автомобіль без ДТП і стрільби

    На проспекті Перемоги у Києві водій Porsche Cayenne порушила правила просто на очах у поліції.

    Про це повідомив блогер Влад Антонов.

    Він зазначив, що на вимогу зупиниться водійка «різко прискорилася в напрямку центру».

    «На шляхопроводі в лоб порушниці виїхали два патрульних авто. Довелося зупиниться. Закрилася в машині, на контакт не йшла», – написав блогер.

    Антонов додав, що через кілька хвилин «прилетіли рішали на Range Rover».

    «З нього вибігли двоє чоловіків і почали махати корочками. Через 10 хвилин роз’їхалися. Патрульні молодці, зупинили болід грамотно і професійно, без ДТП і стрільби. Але повноважень мало. Особливо для роботи з елітою», -– зазначив Антонов. 

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