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    У Києві молодик вбив чоловіка через куріння

    • Сьогодні, 16:19
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    Розшукуваний
    Розшукуваний

    Між двома чоловіками виникла сварка, яка закінчилася смертю одного з них

    У Києві через куріння сталася сварка двох чоловіків, яка закінчилася смертю одного з них. Як передає «Київ. Оперативний», цей випадок стався 29 квітня біля закладу харчування McDonald’s, що розташований на метро Мінській.

    «У двох молодих людей виник конфлікт на ґрунті куріння в громадському місці. В результаті конфлікту, один молодий чоловік вдарив іншого кулаком в область голови, від чого чоловік помер на місці», - йдеться в повідомленні.

    З місця надзвичайної події злочинець зник. Видання оприлюднило фото розшукуваного.

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