У Києві молодик вбив чоловіка через куріння

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Розшукуваний

Між двома чоловіками виникла сварка, яка закінчилася смертю одного з них

У Києві через куріння сталася сварка двох чоловіків, яка закінчилася смертю одного з них. Як передає «Київ. Оперативний», цей випадок стався 29 квітня біля закладу харчування McDonald’s, що розташований на метро Мінській.

«У двох молодих людей виник конфлікт на ґрунті куріння в громадському місці. В результаті конфлікту, один молодий чоловік вдарив іншого кулаком в область голови, від чого чоловік помер на місці», - йдеться в повідомленні.

З місця надзвичайної події злочинець зник. Видання оприлюднило фото розшукуваного.