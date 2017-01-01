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    У Києві на смерть збили жінку, яка переходила дорогу в недозволеному місці

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    Місце трагедії
    Місце трагедії

    Пошкодження авто свідчать про доволі потужний удар

    Вночі у Києві на Кільцевій дорозі автомобіль Hyundai збив на смерть пішохода-порушника. Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

    Жінка, якій приблизно 25-30 років, переходила дорогу в недозволеному для цього місці. Це стало повною несподіванкою для водія Hyundai, який збив її.

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    У Києві на смерть збили жінку, яка переходила дорогу в недозволеному місці
    У Києві на смерть збили жінку, яка переходила дорогу в недозволеному місці
    У Києві на смерть збили жінку, яка переходила дорогу в недозволеному місці
    У Києві на смерть збили жінку, яка переходила дорогу в недозволеному місці
    У Києві на смерть збили жінку, яка переходила дорогу в недозволеному місці

    На жаль, жінка загинула на місці. Лікарі по прибуттю лише констатували її смерть.

    На місці працювали поліцейські та слідчо-оперативна група.

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