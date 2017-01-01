У Києві на смерть збили жінку, яка переходила дорогу в недозволеному місці

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Місце трагедії

Пошкодження авто свідчать про доволі потужний удар

Вночі у Києві на Кільцевій дорозі автомобіль Hyundai збив на смерть пішохода-порушника. Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

Жінка, якій приблизно 25-30 років, переходила дорогу в недозволеному для цього місці. Це стало повною несподіванкою для водія Hyundai, який збив її.

Удар був доволі потужним, про що свідчать пошкодження авто.

На жаль, жінка загинула на місці. Лікарі по прибуттю лише констатували її смерть.

На місці працювали поліцейські та слідчо-оперативна група.