У Києві на станції метро «Лук’янівська» жінка намагалась вкоротити собі віку

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Станція метро «Лук’янівська»

Потерпіла жива, доставлена у лікарню

У суботу, 31 грудня, на станції метро «Лук'янівська» у Києві пасажирка кинулася під потяг. Про це йде мова у твіттері столичного метрополітену.

«Зелена гілка. На «Лук'янівці» пасажирка кинулася під потяг. Жива, відправлена до лікарні. Вже працюємо в звичайному режимі», – заявили у метрополітені.

Зелена гілка. На "Лук'янівці" пасажирка кинулася під потяг. Жива, відправлена до лікарні. Уже працюємо в звичайному режимі. Будьте уважні! — Kyiv Metro Alerts (@kyivmetroalerts) 31 декабря 2016 г.

Нагадаємо, 30 грудня схожий інцидент трапився на станції «Оболонь» – чоловік середніх років впав під вагон поїзда, а коли його дістали, радісно кричав, що у нього сьогодні день народження.

Також 2 листопада на «Золотих воротах» чоловік кинувся під поїзд, але залишився живий. А ось 21 жовтня молодий чоловік кинувся під поїзд на станції «Берестейська» та врятувати його не вдалося.