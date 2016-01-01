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    У Києві на станції метро «Лук’янівська» жінка намагалась вкоротити собі віку

    • Сьогодні, 12:58
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    Станція метро&nbsp;&laquo;Лук&rsquo;янівська&raquo;&nbsp;
    Станція метро «Лук’янівська» 

    Потерпіла жива, доставлена у лікарню

    У суботу, 31 грудня, на станції метро «Лук'янівська» у Києві пасажирка кинулася під потяг. Про це йде мова у твіттері столичного метрополітену.

    «Зелена гілка. На «Лук'янівці» пасажирка кинулася під потяг. Жива, відправлена до лікарні. Вже працюємо в звичайному режимі», – заявили у метрополітені.

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    Нагадаємо, 30 грудня схожий інцидент трапився на станції «Оболонь» – чоловік середніх років впав під вагон поїзда, а коли його дістали, радісно кричав, що у нього сьогодні день народження.

    Також 2 листопада на «Золотих воротах» чоловік кинувся під поїзд, але залишився живий. А ось 21 жовтня молодий чоловік кинувся під поїзд на станції «Берестейська» та врятувати його не вдалося.

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