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    У Києві невідомі напали з битами на чиновника та обстріляли його

    • Сьогодні, 12:07
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    <p>Злочинці напали на посадовця у Києві </p> <p>Фото з відкритих джерел</p>

    Злочинці напали на посадовця у Києві

    Фото з відкритих джерел

    Основна версія нападу - професійна діяльність потерпілого

    Поліція Києва розшукує нападників, які вчора ввечері побили битами та стріляли у посадовця. Про це повідомили у прес-службі поліції Києва.

    О 22:28 до столичної поліції надійшло повідомлення про стрільбу на вулиці Микільсько-Слобідській: двоє невідомих у балаклавах побили битою чоловіка, стріляли у нього і зникли з місця події на «БМВ» темного кольору з іноземними номерними знаками. У місті ввели оперативний план для розшуку автомобіля зловмисників.

    На місці події до правоохоронців звернувся 51-річний посадовець, який розповів: він разом із 26-річним сином, яким був за кермом «Фольксваген Пасат», заїхав на подвір’я будинку і вийшов з авто. Із «БМВ», що було припарковане неподалік, вибігли двоє чоловіків у балаклавах і почали бити його битами. Зловмисники повалили потерпілого на землю, при цьому один із нападників здійснив кілька пострілів. Після невідомі пошкодили «Фольксваген» потерпілого і втекли.

    Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

    Потерпілого «швидка» доставила у лікарню із вогнепальними пораненнями спини та множинними саднами тіла.

    Слідчі поліції розглядають кілька версій вчиненого, основна з яких — професійна діяльність потерпілого.

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