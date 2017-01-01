У Києві невідомі напали з битами на чиновника та обстріляли його
- Сьогодні, 12:07
-
Розсилка
Злочинці напали на посадовця у Києві
Фото з відкритих джерел
Основна версія нападу - професійна діяльність потерпілого
Поліція Києва розшукує нападників, які вчора ввечері побили битами та стріляли у посадовця. Про це повідомили у прес-службі поліції Києва.
О 22:28 до столичної поліції надійшло повідомлення про стрільбу на вулиці Микільсько-Слобідській: двоє невідомих у балаклавах побили битою чоловіка, стріляли у нього і зникли з місця події на «БМВ» темного кольору з іноземними номерними знаками. У місті ввели оперативний план для розшуку автомобіля зловмисників.
На місці події до правоохоронців звернувся 51-річний посадовець, який розповів: він разом із 26-річним сином, яким був за кермом «Фольксваген Пасат», заїхав на подвір’я будинку і вийшов з авто. Із «БМВ», що було припарковане неподалік, вибігли двоє чоловіків у балаклавах і почали бити його битами. Зловмисники повалили потерпілого на землю, при цьому один із нападників здійснив кілька пострілів. Після невідомі пошкодили «Фольксваген» потерпілого і втекли.
Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
Потерпілого «швидка» доставила у лікарню із вогнепальними пораненнями спини та множинними саднами тіла.
Слідчі поліції розглядають кілька версій вчиненого, основна з яких — професійна діяльність потерпілого.