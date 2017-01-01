У Києві обікрали іноземного журналіста, який приїхав на «Євробачення»

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фото: ГУ Нацполіції у місті Києві

Крадіжка відбулась під час відпочинку у ресторані

У Києві у іноземного журналіста, який приїхав на «Євробачення», вкрали сумку з речами. Про це повідомляє прес-служба столичного управління Нацполіції.

До чергової частини Шевченківського управління поліції із заявою звернувся 43-річний представник іноземного ЗМІ, який повідомив, що у нього викрали сумку з особистими речами. Увечері чоловік відпочивав у ресторані і не помітив, як викрали сумку з гаманцем, грошима і службовим посвідченням.

В ході оперативно-розшукових заходів у центрі Києва працівники оперативники виявили та затримали 35-річного жителя міста Суми, раніше судимого за крадіжку. У нього вилучили речові докази.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому оголошено про підозру у вчиненні правопорушення, за яке загрожує покарання до трьох років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що в Києві з початку Євробачення-2017 в поліцію звернулися 12 іноземців.