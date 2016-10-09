У Києві поблизу станції метро «Мінська» викрали людину серед білого дня

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За словами очевидця, чоловіка силоміць посадили в автомобіль та повезли у невідомому напрямку

До чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення від перехожого про те, що він став свідком викрадення людини, повідомляє прес-служба Нацполіції у місті Київ. Подія трапилася поблизу станції метро «Мінська».

За вказаною адресою працює слідчо-оперативна група. Поліцейські з’ясовують усі подробиці та обставини.

Зі слів заявника, чоловіка, віком близько 30-ти років силоміць посадили в автомобіль та повезли у невідомому напрямку. В салоні «Опеля» він бачив двох зловмисників. У руках у чоловіка, який сидів за кермом, очевидець помітив зброю.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці з’ясовують усі подробиці та перевіряють прилеглу територію та наявність камер відеоспостереження.

Орієнтування на розшук автомобіля передано всім столичним автопатрулям.

Відомості про подію належним чином зареєстровані до журналу єдиного обліку Оболонського управління поліції. Триває перевірка.