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    У Києві поліція зі стріляниною затримала двох зловмисників

    • Сьогодні, 18:29
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    28-річний поранений чоловік поводив себе агресивно, його ледве посадили до карети «швидкої», яку викликали для надання йому необхідної медичної допомоги

    У Києві двоє зловмисників напали на поліцейських, коли ті приїхали на виклик

    Про це повідомляє прес-служба Нацполіції столиці.

    Зазначається, що жінка, яка викликала наряд, заявила, що не може приїхати для проведення слідчих дій, оскільки під дверима її помешкання знаходяться двоє невідомих і погрожують їй фізичною розправою.

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    У Києві поліція зі стріляниною затримала двох зловмисників
    У Києві поліція зі стріляниною затримала двох зловмисників
    У Києві поліція зі стріляниною затримала двох зловмисників

    Првоохоронці по приїзді побачили двох незнайомців, яким повідомили, що вони - працівники поліції, і показали службові посвідчення. Пояснити причини перебування у під’їзді та свої дії чоловіки відмовилися. Натомість один із них накинувся із кулаками на правоохоронця. Він двічі вдарив оперативника в обличчя. У відповідь поліцейський зробив попереджувальний постріл угору. Однак це не зупинило нападника, і під час боротьби він отримав поранення із травматичної зброї.

    Правоохоронці затримали обох зловмисників. У результаті і пораненого чоловіка, і травмованого поліцейського госпіталізували.

    Правоохоронці ретельно встановлюють всі обставини події.

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