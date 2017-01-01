У Києві поліція зі стріляниною затримала двох зловмисників



Розсилка ВІДПРАВИТИ

28-річний поранений чоловік поводив себе агресивно, його ледве посадили до карети «швидкої», яку викликали для надання йому необхідної медичної допомоги

У Києві двоє зловмисників напали на поліцейських, коли ті приїхали на виклик

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції столиці.

Зазначається, що жінка, яка викликала наряд, заявила, що не може приїхати для проведення слідчих дій, оскільки під дверима її помешкання знаходяться двоє невідомих і погрожують їй фізичною розправою.

Првоохоронці по приїзді побачили двох незнайомців, яким повідомили, що вони - працівники поліції, і показали службові посвідчення. Пояснити причини перебування у під’їзді та свої дії чоловіки відмовилися. Натомість один із них накинувся із кулаками на правоохоронця. Він двічі вдарив оперативника в обличчя. У відповідь поліцейський зробив попереджувальний постріл угору. Однак це не зупинило нападника, і під час боротьби він отримав поранення із травматичної зброї.

Правоохоронці затримали обох зловмисників. У результаті і пораненого чоловіка, і травмованого поліцейського госпіталізували.

Правоохоронці ретельно встановлюють всі обставини події.