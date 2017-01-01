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У Києві припинено діяльність чергового підпільного казино

Незаконне казино діяло на території Дарницького району столиці

У Києві викрито підпільне казино, яке діяло на території Дарницького району столиці.

Про це повідомляє прес-служба міської прокуратури.

Зазначено, що під час проведення обшуку в приміщенні на вул. Декабристів Київська місцева прокуратура №8 спільно зі слідчим відділом Святошинського управління поліції міста при оперативному супроводженні працівників другого міжрайонного відділу УЗЕ виявила 4 покерні столи, 4 тисячі гральних фішок, колоди карт та понад 20 тис. гривень.

Повідомляється, що в приміщенні грального закладу також перебували обслуговуючий персонал та відвідувачі. Наразі з ними, за даними правоохоронців, проводяться слідчі дії.

«Стосовно гравців складатимуться адміністративні протоколи. Водночас організаторам підпільного казино, а також персоналу, який забезпечував діяльність нелегального закладу, загрожує вже кримінальна відповідальність. Слідство триває», - доповіли у відомстві.