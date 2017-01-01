У Києві прорвало трубу: вода потрощила машини і будинок

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Фото: Олександр Гусєв У Києві прорвало трубу

Рятувальники терміново виселяють людей з будинку, який постраждав, та їм потрібна допомога

Сьогодні в Києві на просп. Голосіївський, 27 прорвало трубу. За словами очевидців, фонтан води сягав сьомого поверху та розтрощив усе навколо – припарковані автівки та вікна будинку.

Про це у Facebook повідомив журналіст Олександр Гусєв.

«Щойно (14:10) в Києві на просп. Голосіївський, 27, через дорогу, де працюю, прорвало трубу великого діаметруу. Фонтан води сягнув 7-го поверху. Потрощена техніка та житло», – написав він.

Гусєв додав, що рятувальники терміново виселяють людей з будинку, який постраждав, та їм потрібна допомога.

На питання до журналіста, який опинився на місці події, чи точно це прорвало трубу діаметром аж 2 метри, Гусєв відповів, опублікувавши фото і порадив порівняти її із сміттєвим баком:

Також журналіст зняв відеорепортаж з місця аварії.

Наразі про причини аварії комунальні служби міста не розповіли.