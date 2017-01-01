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    У Києві прорвало трубу: вода потрощила машини і будинок

    • Сьогодні, 14:51
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    <p>У Києві прорвало трубу</p>
    Фото: Олександр Гусєв

    У Києві прорвало трубу

    Рятувальники терміново виселяють людей з будинку, який постраждав, та їм потрібна допомога

    Сьогодні в Києві на просп. Голосіївський, 27 прорвало трубу. За словами очевидців, фонтан води сягав сьомого поверху та розтрощив усе навколо – припарковані автівки та вікна будинку.

    Про це у Facebook повідомив журналіст Олександр Гусєв.

    «Щойно (14:10) в Києві на просп. Голосіївський, 27, через дорогу, де працюю, прорвало трубу великого діаметруу. Фонтан води сягнув 7-го поверху. Потрощена техніка та житло», – написав він.

    Гусєв додав,  що рятувальники терміново виселяють людей з будинку, який постраждав, та їм потрібна допомога.

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    У Києві прорвало трубу: вода потрощила машини і будинок
    У Києві прорвало трубу: вода потрощила машини і будинок
    У Києві прорвало трубу: вода потрощила машини і будинок
    У Києві прорвало трубу: вода потрощила машини і будинок
    У Києві прорвало трубу: вода потрощила машини і будинок
    У Києві прорвало трубу: вода потрощила машини і будинок
    У Києві прорвало трубу: вода потрощила машини і будинок
    У Києві прорвало трубу: вода потрощила машини і будинок
    У Києві прорвало трубу: вода потрощила машини і будинок

    На питання до журналіста, який опинився на місці події, чи точно це прорвало трубу діаметром аж 2 метри, Гусєв відповів, опублікувавши фото і порадив порівняти її із сміттєвим баком:

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    Також журналіст зняв відеорепортаж з місця аварії.

    Наразі про причини аварії комунальні служби міста не розповіли. 

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