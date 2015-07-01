У Києві пройшов фестиваль робототехніки

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Фото: robotica.in.ua Фестиваль робототехніки Robotica 2016

До столиці України прибули понад 500 учасників фестивалю, що на 40% більше ніж минулого року

У Палаці спорту «Україна» провели дев’ятий всеукраїнський фестиваль робототехніки Robotica 2017. Учасники заходу змагалися за кращий проект робототехніки, дитячий архітектурний конкурс «Столиці світу» та мали змогу доторкнутися до віртуальної реальності. На змагання приїхали школярі та студенти з усієї України, також були присутні гості з Білорусі.

Цього року у столиці зібралося понад 500 учасників, які представляють 350 команд. Це на 40% більше ніж торік.

Координатор World Robot Olympiad Костянтин Луньов каже, щороку кількість учасників збільшується в півтора рази. Роботи, створені дітьми, виконують найрізноманітніші функції, — вимірюють температуру, електроенергію, оберти, переміщення, відстані, говорять, розпізнають кольори тощо.

За словами організатора змагань Гната Хлєбнікова, більшість дітей, які представляють свої доробки займаються в технічних студіях, школах та клубах, де вивчають робототехніку.

«Це багаторічна праця, і щоб отримати призове місце на олімпіаді, треба вивчити багато матеріалів і бути добре обізнаним у цій темі», — сказав він.

Втім на фестивалі є і підготовчі категорії, які готують дітей до основних змагань.

Змагання серед команд проводяться у три етапи: збирання робота за 1,5 години без інструкцій, його тестування та три залікові спроби, під час яких суддя фіксує результат. До цього учасники мали змогу працювати над своїми проектами три місяці.

«Зараз, один з моїх випускників, – учасник фестивалю Robotica, навчається в одному з технічних університетів США, інший – Тайваню. Коли під час вступних іспитів приймальна комісія дізнавалась, що вони перемагали на українській олімпіаді з роботехніки, це додавало їм бали при вступі», – розповідає організатор фестивалю Гнат Хлєбніков.

Гості заходу також мали змогу переглянути роботи дитячого архітектурного конкурсу «Столиці світу», в рамках якого команди створювали макети різних столиць з лего. В середньому діти працювали над проектами від 3 місяців до 1 року, а кількість використаних деталей часто перевищувала 20 тисяч елементів.

Головним організатором фестивалю є заснована у 2008 році організація «Пролего», яка займається розвитком сучасних навчальних програм і впроваджує їх в українську освіту. Обладнанням учасників забезпечує платформа з вивчення робототехніки, компанія LEGO Mindstorms, а також Мала академія наук України.

Джерело: Громадське