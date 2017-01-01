У Києві відбувся з'їзд викладачів російської мови і літератури

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З'їзд викладачів російської мови і літератури

Викладачі російської мови об'єдналися в організацію «За рідну мову!»

У Києві пройшов з'їзд викладачів російської мови і літератури, на якому було прийнято рішення про створення громадського руху «За рідну мову!», повідомляє «Голос.ua».

На заході викладачі висловили підтримку законопроекту Євгена Балицького, а також заснували спеціальну щорічну премію для підтримки викладачів російської мови. Також під час заходу було обрано двох співголів руху - Олександра Железняка (директора Українсько-Російського інституту) і Сергія Аксененка (екс-нардепа, викладача російської мови).

Виступаючи перед присутніми, Олександр Железняк заявив: «Для того, щоб забезпечити мир і громадський спокій у країні, уникнути подальших спекуляцій на мовному питанні, на мій погляд, необхідно прийняти законопроект «Про забезпечення державної підтримки заходів з розвитку, популяризації та захисту російської мови в Україні», розроблений народним депутатом Євгеном Балицьким».

У свою чергу Сергій Аксененко зазначив, що «у лютому 2015 року соціологічне опитування КМІС, проведене в усіх регіонах України, показало, що 52% опитаних виступають за надання російській мові статусу другої офіційної в регіонах, де цього бажає більшість населення».

Викладачі у своїх виступах відзначили небезпеку скорочень через урізання програм російської мови і літератури.

Крім того, викладачі дали оцінку «мовним законопроектам» коаліції. На думку присутніх, такі ініціативи дестабілізують і без того напружену ситуацію в суспільстві.

Для популяризації ідей форуму делегати з'їзду заснували щорічну премію, мета якої - заохочувати найкращих викладачів російської мови і літератури. Для збору коштів на премію було вирішено створити веб-сайт, який стане платформою краудфандінга проекту.