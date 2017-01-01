Спецслужби виявили в столиці схованку з гранатометами

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Фото: СБУ Схованка

Схрон був облаштований на території лісопаркової зони у Голосіївському районі

У Києві співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією виявили схованку з двома реактивними протитанковими гранатометами РПГ-22. Про це пише прес-центр спецслужби.

Схрон був облаштований на території лісопаркової зони у Голосіївському районі столиці. Зі схованки оперативники СБУ також вилучили чотири постріли до гранатомета РПГ-7, 40 пострілів ВОГ-25 до підствольного гранатомета та 160 набоїв калібру 12,7 мм.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. Співробітники СБ України встановлюють коло осіб, причетних до злочину.