У Києві сталася смертельна ДТП: на мосту перекинулась вантажівка

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56-річний водій від отриманих травм загинув на місці

У Києві на з'їзді з Дарницького мосту переврнулась вантажівка, в результаті чого її водій загинув на місці

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

Трагедія сталася сьогодні вранці.

Водій вантажівки не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль перевернувся.

56-річний водій від отриманих травм загинув на місці. На місці працює слідчо-оперативна група.