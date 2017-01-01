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    У Києві сталася смертельна ДТП: на мосту перекинулась вантажівка

    • Сьогодні, 10:05
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    56-річний водій від отриманих травм загинув на місці

    У Києві на з'їзді з Дарницького мосту переврнулась вантажівка, в результаті чого її водій загинув на місці

    Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

    Трагедія сталася сьогодні вранці.

    Водій вантажівки не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль перевернувся.

    56-річний водій від отриманих травм загинув на місці. На місці працює слідчо-оперативна група.

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    У Києві сталася смертельна ДТП: на мосту перекинулась вантажівка
    У Києві сталася смертельна ДТП: на мосту перекинулась вантажівка
    У Києві сталася смертельна ДТП: на мосту перекинулась вантажівка
    У Києві сталася смертельна ДТП: на мосту перекинулась вантажівка
    У Києві сталася смертельна ДТП: на мосту перекинулась вантажівка
    У Києві сталася смертельна ДТП: на мосту перекинулась вантажівка

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