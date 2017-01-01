У Києві сталася смертельна ДТП: на мосту перекинулась вантажівка
- Сьогодні, 10:05
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56-річний водій від отриманих травм загинув на місці
У Києві на з'їзді з Дарницького мосту переврнулась вантажівка, в результаті чого її водій загинув на місці
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
Трагедія сталася сьогодні вранці.
Водій вантажівки не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль перевернувся.
56-річний водій від отриманих травм загинув на місці. На місці працює слідчо-оперативна група.