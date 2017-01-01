У Києві сталось ДТП за участю п’яти автомобілів

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Фото: ТСН

За попередньою інформацією, обійшлось без серйозних ушкоджень

У суботу, 28 січня, ввечері подвійна аварія на проспекті Перемоги в Києві паралізувала рух у бік центру столиці, передає ТСН.

У районі станції метро «Політехнічний інститут» у припарковане на третій полосі руху авто червоного кольору в'їхав мікроавтобус з людьми. Від удару припаркований легковик відкинуло та розвернуло таким чином, що він перегородив ще середню полосу проспекту. Це спричинило зіткнення зі ще одним авто. Водій припаркованої машини стверджує, що у нього була ввімкнена аварійна сигналізація. Однак водій мікроавтобуса говорить, що сигналів не бачив.

За хвилину після цієї аварії сталася ще одна на тому ж місці. У третій полосі руху в напрямку центру одне авто наздогнало інше, що їхало попереду, та врізалось в нього.

На місці ДТП працюють поліцейські. Медики надають допомогу на місці – серйозних ушкоджень, попередньо, ніхто не отримав.