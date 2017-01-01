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    У Києві в ресторані чоловік вистрілив собі у голову

    • Сьогодні, 10:47
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    Потерпілого доставили до лікарні

    У Києві чоловік вистрілив собі в голову, серед відвідувачів та працівників закладу ніхто не постраждав. Про це  повідомили у прес-службі поліції Києва.

    Подія сталася сьогодні близько 7-ї ранку в одному з ресторанів на вул. Січових Стрільців у центрі Києва. За словами свідків та очевидців, попередньо встановлено, що молодий чоловік віком 25-30 років відпочивав у ресторані. У якусь мить він дістав пістолет і вистрілив собі в голову. Із вогнепальним пораненням потерпілого доставили в лікарню.

    На місці події працює слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції. Правоохоронці встановлюють особу потерпілого та обставини і причини скоєного. Зброю вилучили та направили на експертизу.

    Зібрані відомості за цим фактом зареєстровані в Шевченківському управлінні столичної поліції. Розпочато перевірку, за результатами якої буде прийнято відповідне процесуальне рішення та визначена правова кваліфікація події.

     

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