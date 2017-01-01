У Києві відбудеться смолоскипна хода

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Смолоскипна хода

Смолоскипною ходою вшанують пам'ять Героїв Крут

На честь вшанування Героїв Крут сьогодні в Києві відбудеться смолоскипна хода. Про це йдеться в повідомленні Київської міської організації Добровольчого Руху ОУН.

«29 сiчня о 15.30 вiдбудеться смолоскипна хода вшанування героїв Крут. Пам'ять про Крути жива! Ми не забудемо бiй 29 сiчня 1918 року, коли молодi хлопцi пожертвували своїм життям, щоб врятувати молоду українську державнiсть, незважаючи на нерівні сили, протистояли ворожій армії. Міцний дух і гаряча кров давала їм сили і надію. Шануймо наших героїв!» - йдеться в повідомленні.

Активісти Київської міської організації Добровольчого Руху ОУН нагадують правила поведінки під час маршу:

1.Не сміти. Почекай, поки фаєр потухне, підніми його та донеси до найближчого смітника.

2. Жодних гасел із лайкою.

3.Тримай стрій в колоні.

4. Будь обережний із палаючим смолоскипом.

Збір на ходу 29 сiчня о 15:30 біля Монументу Незалежності.

Нагадаємо, сьогодні Україна вшановує пам'ять Героїв Крут.