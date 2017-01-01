У Києві відбулись сутички між активістами та правоохоронцями

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Активісти з криками «Ганьба» жбурляли в правоохоронців каміння, палиці та петарди

У Києві представники «Організації українських націоналістів», «Правого сектора» і «Білого молота», які у столиці влаштували марш у пам’ять про події Революції гідності, влаштували сутичку зі співробітниками правоохоронних органів.

Про це повідомляє УНН із посиланням на повідомлення відео на сторінці Віталія Грузинова.

Так, на перетині Паркової алеї та вулиці Грушевського, де на Водохреще в 2014 році учасники революції палили покришки з метою перешкодити просуванню силовиків, активісти почали посеред дороги поливати бензином принесені ними автомобільні покришки.

У цей час з боку стадіону ім. Лобановського рушила колона правоохоронців, яка оперативно втрутилась у ситуацію і попередила дії мітингувальників.

У свою чергу активісти кинули покришки і з криками «Ганьба» почали жбурляти в правоохоронців каміння, палиці та петарди.

Після нетривалої сутички, сторони розійшлись на деяку відстань.