У Києві водій напідпитку врізався у тролейбус

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У крові винуватця аварії алкотестер показав 1.89 проміле алкоголю

На Чоколовському бульварі нетверезий водій, який перебував за кермом легковика «Пежо», протаранив маршрутку, що саме від'їжджала від зупинки. Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

Згідно з повідомленням, після зіткнення легковик почало крутити по дорозі, від чого він врізався в BMW Х3 та нарешті зупинився, «в'їхавши» у бік тролейбуса.





Унаслідок ДТП ніхто не постраждав. У крові винуватця аварії - водія «Пежо» алкотестер показав 1.89 проміле алкоголю.