У Києві взяли під варту поліцейських, які привласнили 10 млн грн премій

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Прокуратура вимагає в суді арештувати понад 3,5 млн гривень, які були вилучені у підозрюваних під час обшуків

Дніпровський райсуд Києва заарештував строком на 2 місяці з альтернативою внесення застави трьох затриманих співробітників Главку у привласненні майже 10 млн гривень коштів, призначених для виплат премій поліцейським, ще двох посадили під домашній арешт.

Як повідомляє прес-служба Генпрокуратури України, сумарний розмір застави становить 8 млн гривень.

Зокрема, начальнику Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Головного управління Нацполіції України в Києві суд в якості альтернативи утримання під вартою визначив заставу в сумі 2 млн гривень, представнику профспілки атестованих працівників органів внутрішніх справ України, а також заступнику одного з полків особливого призначення київської поліції – по 3 млн гривень кожному.

Крім того, прокуратура вимагає в суді арештувати понад 3,5 млн гривень, які були вилучені у підозрюваних під час обшуків, а також рухомого і нерухомого майна, що належить їм (3 автомобіля, 3 квартири та приватний будинок).

Нагадаємо, 10 лютого 2017 співробітники прокуратури Києва та Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України затримали п’ятьох посадових осіб столичного главку поліції відразу після поділу чергової крадіжки 240 тис. грн. Всього ж злочинна група незаконно привласнила майже 10 млн гривень коштів.