У Києві з ножем напали на журналістку: зловмисник втік

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Чоловік завдав дівчині неглибоке ножове поранення в область обличчя

У Шевченківському районі Києва на журналістку напали з ножем в ліфті.

Про це повідомляє «Київ Оперативний» у Facebook.

«На вулиці Зоологічній в ліфті власного будинку на співробітницю телеканалу «112» було скоєно напад», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, чоловік завдав неглибоке ножове поранення в область обличчя. Журналістка «дала відсіч» і зловмисник втік.