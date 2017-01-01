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    У Києві з ножем напали на журналістку: зловмисник втік

    • Сьогодні, 01:43
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    Чоловік завдав дівчині неглибоке ножове поранення в область обличчя

    У Шевченківському районі Києва на журналістку напали з ножем в ліфті.

    Про це повідомляє «Київ Оперативний» у Facebook.

    «На вулиці Зоологічній в ліфті власного будинку на співробітницю телеканалу «112» було скоєно напад», - йдеться в повідомленні.

    Як зазначається, чоловік завдав неглибоке ножове поранення в область обличчя. Журналістка «дала відсіч» і зловмисник втік.

    Київ напад
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