У Києві з-під тротуару задзюрчало джерело води

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Фото: Sergey Ristenko / Facebook Вода з-під тротуару

Дописувачі у Facebook жартують, що тротуар «замироточив»

У Києві на Подолі з-під тротуару тече вода. Про це повідомив фотограф Сергій Рістенко у своєму Facebook.

За його словами, подія сталася на вул. Притисько-Микільській. З цього приводу він пожартував, що тротуар «замироточив».

«Київ. У велике свято, день Києва, на вул. Притисько-Микільській, що на Подолі, сталося справжнє диво - тротуар замироточив і води лікувальні з під гори потекли. Поки там нікого немає, ні комунальників, що вічно намагаються приборкати явища чудесні, ні люду з баклагами для води цілющої, постарайтеся це побачити :)», - написав він.

Інша дописувачка у коментарях пожартувала, що це, мабуть, вода з її дому змінила русло.

«Це напевно, наша водичка змінила русло - вже місяць немає гарячої, а з ранку й зовсім ніякої», - написала вона.