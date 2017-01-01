У Києві за одержання хабара затримали професора коледжу

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Затриманий професор

Викладач отримав від двох студенток 400 доларів за здачу сесії

Оперативники Управління захисту економіки в м. Києві та слідчі місцевої прокуратури затримали професора коледжу одного з вишів за одержання хабара. Викладач отримав 400 доларів США за здачу сесії.

Педагога затримали в його службовому кабінеті, повідомили у Департаменті захисту економіки Нацполіції.

Гроші він одержав від двох студентів коледжу за складання заліків та іспитів. Правоохоронці вилучили 400 доларів США, отриманих педагогом у якості неправомірної вигоди. Кримінальне провадження відкрито за ч. 4 ст. 368-3 (Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України.

Викладачу загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 3-х до 7-ми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років, з конфіскацією майна.