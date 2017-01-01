У Києві «замінували» станцію метро «Героїв Дніпра»
- Сьогодні, 15:12
-
Розсилка
Фото: Газета Metro
Подальший режим роботи станції залежатиме від результатів перевірки
На місці працюють правоохоронці
У зв'язку з отриманням інформації про загрозу вибуху станцію київського метрополітену «Героїв Дніпра» закрито.
Про це повідомляє прес-служба київського метрополітену, передає «Главком».
«Подальший режим роботи станції залежатиме від результатів перевірки правоохоронними органами», – зазначають у прес-службі.