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    У Києві «замінували» станцію метро «Героїв Дніпра»

    • Сьогодні, 15:12
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    <span>Подальший режим роботи станції залежатиме від результатів перевірки</span>
    Фото: Газета Metro
    Подальший режим роботи станції залежатиме від результатів перевірки

    На місці працюють правоохоронці

    У зв'язку з отриманням інформації про загрозу вибуху станцію київського метрополітену «Героїв Дніпра» закрито.

    Про це повідомляє прес-служба київського метрополітену, передає «Главком».

    «Подальший режим роботи станції залежатиме від результатів перевірки правоохоронними органами», – зазначають у прес-службі.

    метро
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