У Києві затримали підозрюваних у викраденні стародруку «Апостол»

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Вилучена книга, яка зовні схожа на викрадений стародрук

Книгу, зовні схожу на викрадений стародрук, вилучено на місці події у затриманих осіб

У вівторок, 25 квітня, в одному з ресторанів Києва правоохоронці затримали осіб, які ймовірно причетні до викрадення книги «Апостол» з бібліотеки ім. Вернадського. Про це повідомила речник Київської прокуратури Надія Максимець на своїй сторінці в Facebook.

«Сьогодні в одному з ресторанів по вул.. Саксаганського у Києві під час проведення спецоперації правоохоронцями затримано троє людей, які ймовірно причетні до викрадення книги "Апостол" з бібліотеки ім. Вернадського», - написала вона.

Максимець зазначила, що книгу, зовні схожу на викрадений стародрук, вилучено на місці події у згаданих осіб.

Слідчі дії наразі тривають.

Нагадаємо, книга «Апостол» зникла з фондів Національної бібліотеки України ім. Вернадського 10 травня 2016 року. Правоохоронці встановлюють особу чоловіка, який підозрюється у скоєнні цього правопорушення.