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    У Києві затримали підозрюваних у викраденні стародруку «Апостол»

    • Сьогодні, 16:57
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    Вилучена книга, яка зовні схожа на викрадений стародрук
    Вилучена книга, яка зовні схожа на викрадений стародрук

    Книгу, зовні схожу на викрадений стародрук, вилучено на місці події у затриманих осіб

    У вівторок, 25 квітня, в одному з ресторанів Києва правоохоронці затримали осіб, які ймовірно причетні до викрадення книги «Апостол» з бібліотеки ім. Вернадського. Про це повідомила речник Київської прокуратури Надія Максимець на своїй сторінці в Facebook.

    «Сьогодні в одному з ресторанів по вул.. Саксаганського у Києві під час проведення спецоперації правоохоронцями затримано троє людей, які ймовірно причетні до викрадення книги "Апостол" з бібліотеки ім. Вернадського», - написала вона.

    Максимець зазначила, що книгу, зовні схожу на викрадений стародрук, вилучено на місці події у згаданих осіб.

    Слідчі дії наразі тривають.

    Нагадаємо, книга «Апостол» зникла з фондів Національної бібліотеки України ім. Вернадського 10 травня 2016 року. Правоохоронці встановлюють особу чоловіка, який підозрюється у скоєнні цього правопорушення. 

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