У Києві затримали злочинців, які викрали коштовності на 3,5 млн грн

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У Києві затримали банду, яка пограбувала ювелірний магазин

У ході обшуків за місцем проживання зловмисників було вилучено золоті вироби та грошові кошти

У Києві затримали банду, яка пограбувала ювелірний магазин на 3,5 млн гривень.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури міста Києва.

«За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури №5 Оболонським УП у м. Києві в ході проведення заходів викрито та затримано групу осіб, які 03.05.2017 вчинили розбійний напад на ювелірний магазин «Столична ювелірна фабрика» та викрали ювелірні вироби на суму близько 3,5 млн гривень», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, сьогодні, 26 травня 2017 року, було затримано трьох мешканців Київської області за підозрою у вчиненні вказаного правопорушення. У ході обшуків за місцем проживання зловмисників було вилучено золоті вироби та грошові кошти.

Наразі затриманим готується повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 187 КК України (розбій, спрямований на заволодіння майном у особливо великих розмірах та вчинений організованою групою) та клопотання про обрання запобіжних заходів.