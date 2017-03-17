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    У Києві журналіст і двоє правоохоронців влаштували стрілянину у кафе

    • Сьогодні, 06:40
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    П'яні товариші затримані нарядами столичної поліції

    Три людини затримані за стрілянину в кафе у Києві. Про це повідомляє «Київ оперативний» на своїй сторінці у Фейсбуці.

    «Пізно увечері, 17.03.2017, на Героїв Дніпра, в кафе троє друзів, вдосталь напившись, дістали пістолет. Спочатку просто махали їм, а потім і почали стріляти», – йдеться в повідомленні.

    П'яні товариші затримані нарядами поліції.

    На місці працює слідчо-оперативна група.

    Київ
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