У київської журналістки згоріла квартира з усім майном

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За словами колеги, у Вероніки Яресько згоріли всі речі, документи, цінності

Сьогодні вночі у Києві вщент згоріла квартира журналістки «Абзацу» Вероніки Яресько, передають її колеги.

Як повідомили колеги Яресько, в квартирі згоріли всі цінні речі та документи. Мама журналістки під час пожежі була на балконі із собакою, пожежники змогли прорватися через палаючу квартиру і допомогли вибратися їм неушкодженими.

Батько Яресько зміг самостійно вийти із палаючої квартири через вхідні двері.

Журналіст Вероніка Яресько

Також на сайті Dtp.kiev.ua з'явилася інформація про пожежу на вулиці Олександра Ахріпенка (це колишня Мате Залки): «Там виникла пожежа в чотирикімнатній квартирі і двох балконах. Внаслідок пожежі евакуювали чотирьох людей, врятували дівчину, на руках винесли собаку. Будинок повністю знеструмили. Є люди, які застрягли в ліфті в інших під'їздах».