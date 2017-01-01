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    У київської журналістки згоріла квартира з усім майном

    • Сьогодні, 12:18
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    За словами колеги, у Вероніки Яресько згоріли всі речі, документи, цінності

    Сьогодні вночі у Києві вщент згоріла квартира журналістки «Абзацу» Вероніки Яресько, передають її колеги.

    Як повідомили колеги Яресько, в квартирі згоріли всі цінні речі та документи. Мама журналістки під час пожежі була на балконі із собакою, пожежники змогли прорватися через палаючу квартиру і допомогли вибратися їм неушкодженими.

    Батько Яресько зміг самостійно вийти із палаючої квартири через вхідні двері.

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    Журналіст Вероніка Яресько 

    Також на сайті Dtp.kiev.ua з'явилася інформація про пожежу на вулиці Олександра Ахріпенка (це колишня Мате Залки): «Там виникла пожежа в чотирикімнатній квартирі і двох балконах. Внаслідок пожежі евакуювали чотирьох людей, врятували дівчину, на руках винесли собаку. Будинок повністю знеструмили. Є люди, які застрягли в ліфті в інших під'їздах».

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