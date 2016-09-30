У київському метро чоловіки розгойдали вагон, щоб врятувати п'яного пасажира



Розсилка ВІДПРАВИТИ

П’яний чоловік застряг між платформою і вагоном

На станції київського метро Нивки п’яний чоловік застряг між платформою і вагоном. Інші пасажири вирішили допомогти: розгойдали вагон, поки постраждалий не зміг звільнитися.

Про це пише журналіст Катерина Макаревич у Facebook.

«Лежить хлопець, не рухається, але очі відкриті. Намагаємося з’ясувати у нього, чи він може поворухнути застряглою ногою. Спочатку він не реагує, але потім вимовляє щось невиразне. З’ясовується, що він п’яний… Через півхвилини вже 10 чоловіків розгойдували вагон… Нарешті, в процесі розгойдування вагона ноги хлопця вдалося витягнути», – розповіла журналіст.