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    У київському метро чоловіки розгойдали вагон, щоб врятувати п'яного пасажира

    • Сьогодні, 05:39
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    П’яний чоловік застряг між платформою і вагоном

    На станції київського метро Нивки п’яний чоловік застряг між платформою і вагоном. Інші пасажири вирішили допомогти: розгойдали вагон, поки постраждалий не зміг звільнитися.

    Про це пише журналіст Катерина Макаревич у Facebook.

    «Лежить хлопець, не рухається, але очі відкриті. Намагаємося з’ясувати у нього, чи він може поворухнути застряглою ногою. Спочатку він не реагує, але потім вимовляє щось невиразне. З’ясовується, що він п’яний… Через півхвилини вже 10 чоловіків розгойдували вагон… Нарешті, в процесі розгойдування вагона ноги хлопця вдалося витягнути», – розповіла журналіст.

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