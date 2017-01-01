У київському під’їзді ремонтники знайшли арсенал зброї

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Працівники, які замінювали вікно у під'їзді будинку, знайшли схованку зброї та боєприпасів, котрі були загорнуті в одяг

У Солом'янському районі столиці у під'їзді будинку знайшли арсенал зброї, передає прес-служба поліції Києва.

Опівдні працівники, які замінювали вікно у під'їзді будинку, знайшли схованку зброї та боєприпасів, котрі були загорнуті в одяг. Про це вони відразу ж повідомили в поліцію.

Поліція задокументувала цей факт, вилучивши з місця події пістолет і автомат, близько 200 набоїв різного калібру, гранату із запалом.

Вилучений арсенал направили на проведення експертизи. Правоохоронці встановлюють власника небезпечної знахідки.

Зібрані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.