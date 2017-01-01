У Киргизстані на мітингу поліція застосувала світлошумові гранати

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Мітинг в Бішкеку

68 протестувальників були затримані

У Киргизстані на масовому мітингу проти затримання екс-депутата парламенту Садіра Жапарова, який повернувся в країну після трьох років відсутності, поліція застосувала світлошумові гранати.

Про це повідомило агентство Reuters.

Біля поліцейської ділянки в Бішкеку зібралися близько 500 осіб. Вони стали вступати в сутички з силовиками, кидали в них пляшки, вимагаючи відпустити політика. За даними киргизького МВС 68 протестувальників були затримані, йдеться в повідомленні.

Киргизька преса пише, що Жапаров повернувся в країну, щоб взяти участь у виборах президента, які відбудуться в листопаді.

Затриманий політик був радником президента Курманбека Бакієва, який обіймав пост до 2010 року. Після його відставки він став депутатом парламенту.

У 2013 році Жапаров був засуджений на 1,5 року за звинуваченням у силовому захопленні влади. Він провів деякий час в камері попереднього ув'язнення, але в тому ж 2013 році вийшов на свободу. В цей час знову спалахнули протести, організовані його прихильниками, проте політик покинув країну і жив якийсь час на Кіпрі.

Як відомо, нинішній президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв, який перебуває при владі з 2011 року і дотримується проросійського курсу, не буде балотуватися на другий термін. Відзначається, що до кінця не ясно, хто може стати фаворитом президентської гонки і лідером 6-мільйонної країни в Центральній Азії

Джерело: 112 Україна