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    У Китаї 18 людей загинули від пожежі в масажному салоні

    • Сьогодні, 21:32
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    Люди вистрибували з вікна охопленої вогнем будівлі в той час, коли пожежники намагалися її загасити

    У китайській провінції Чжецзян 5 лютого в масажному салоні виникла пожежа, в результаті чого загинули, щонайменше, 18 осіб, ще двоє були травмовані.

    Про це повідомляє агентство Xinhua.

    Вісім осіб були виявлені рятувальниками на місці трагедії мертвими, ще 10 потерпілих померли в лікарні.

    Зазначається, що люди вистрибували з вікна охопленої вогнем будівлі в той час, коли пожежники намагалися її загасити.


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