У Китаї 18 людей загинули від пожежі в масажному салоні

Люди вистрибували з вікна охопленої вогнем будівлі в той час, коли пожежники намагалися її загасити

У китайській провінції Чжецзян 5 лютого в масажному салоні виникла пожежа, в результаті чого загинули, щонайменше, 18 осіб, ще двоє були травмовані.

Про це повідомляє агентство Xinhua.

Вісім осіб були виявлені рятувальниками на місці трагедії мертвими, ще 10 потерпілих померли в лікарні.

At least 18 people killed, 2 injured after a foot massage parlor caught fire in east China https://t.co/zQwTbrPtAL https://t.co/xhAZjCyu8n pic.twitter.com/thNdntDpxX

Зазначається, що люди вистрибували з вікна охопленої вогнем будівлі в той час, коли пожежники намагалися її загасити.

Fire claimed 18 lives in E China's foot spa was put out. Ppl trapped were trying to escape by jumping out of windows. Investigation underway pic.twitter.com/o2QPcH1Pyd