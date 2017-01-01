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    У Китаї вирішили збільшити військовий бюджет на цей рік

    • Сьогодні, 09:05
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    Деталі прем'єр Китаю Лі Кецян повідомить у своєму виступі в неділю вранці

    Військовий бюджет Китаю зросте приблизно на 7 відсотків у 2017 році, продовжуючи тенденцію зростання на тлі уповільнення темпів розвитку економіки.

    Про це пише AP.

    Точну цифру прем'єр Лі Кецян назве у своєму виступі в неділю вранці на відкритті щорічної сесії законодавчого органу.

    Фу Ін, прес-секретар законодавчого органу, Національний народний конгрес, назвала орієнтовну цифру на прес-конференції в суботу. Вона повторила твердження Китаю про те, що його війська потрібні виключно для оборони і представляють собою силу для забезпечення стабільності в Азії.

    Нові військові можливості Китаю включають в себе авіаносці, бомбардувальники далекого радіусу дії і першу закордонну військову базу, розташовану в Східній Африці.

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