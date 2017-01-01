У Кличка підхопили ідею Садового вивозити сміття в Чорнобиль

Київська міська державна адміністрація розглядає варіант вивезення та захоронення сміттєвих залишків, що утворюються після переробки або спалювання, в зону відчуження.

Про це на громадському зібранні за закриття звалища в селі Підгірці (Київська область) заявив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв, повідомляє Укрінформ.

«Ідея з вивезення «хвостів» в зону відчуження напрошується логічно. Але на сьогоднішній день законодавством це заборонено. Ми співпрацюємо з адміністрацією цієї зони, шукаємо шляхи. Або ти спалюєш сміття, або переробляєш, все одно є залишок, який треба десь захоронити. Один із варіантів - це Чорнобиль, але це не так просто», - сказав Пантелєєв.

Він підкреслив, що прямих дозволів захоронювати сміттєві «хвости» в зоні відчуження немає.

«Треба шукати можливість змінювати нормативні акти», - додав заступник голови КМДА.

Раніше повідомлялося, що Львівська міська рада підписала договори на вивезення 1,9 тис. тонн відходів з п'ятьма містами Львівської області. Нагадаємо, раніше з ідеєю вивозити сміття в зону відчуження виступив мер Львова Андрій Садовий.