  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Кличка підхопили ідею Садового вивозити сміття в Чорнобиль

    • Сьогодні, 15:31
    • Розсилка
    В КМДА пропонують вивозити сміття в Чорнобиль
    В КМДА пропонують вивозити сміття в Чорнобиль

    Київська міська державна адміністрація розглядає варіант вивезення та захоронення сміттєвих залишків, що утворюються після переробки або спалювання, в зону відчуження.

    Про це на громадському зібранні за закриття звалища в селі Підгірці (Київська область) заявив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв, повідомляє Укрінформ.

    «Ідея з вивезення «хвостів» в зону відчуження напрошується логічно. Але на сьогоднішній день законодавством це заборонено. Ми співпрацюємо з адміністрацією цієї зони, шукаємо шляхи. Або ти спалюєш сміття, або переробляєш, все одно є залишок, який треба десь захоронити. Один із варіантів - це Чорнобиль, але це не так просто», - сказав Пантелєєв.

    Він підкреслив, що прямих дозволів захоронювати сміттєві «хвости» в зоні відчуження немає.

    «Треба шукати можливість змінювати нормативні акти», - додав заступник голови КМДА.

    Раніше повідомлялося, що Львівська міська рада підписала договори на вивезення 1,9 тис. тонн відходів з п'ятьма містами Львівської області. Нагадаємо, раніше з ідеєю вивозити сміття в зону відчуження виступив мер Львова Андрій Садовий.

     

    сміття
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ