У колонії в Запорізькій області штампували фальшиві гроші



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фальшиві гроші, які виготовляли в колонії

Протягом кількох років у колонії було виготовлено не менше 3,5 млн російських рублів, 50 тис доларів США і більше 45 тис гривень

Генеральною прокуратурою України виявлено численні порушення законодавства в установах виконання покарань Запорізької області.

Як повідомляє прес-служба ГПУ, співробітниками Генпрокуратури здійснено раптові виїзди до установ виконання покарань Запорізької області.

«Під час перевірок виявлено велику кількість порушень, пов'язаних із нелюдськими умовами тримання засуджених, їх незаконним проживанням за межами виправних колоній та дільниць соціальної реабілітації, вільним перебуванням у їхньому розпорядженні заборонених речей: ножів та інших колючо-ріжучих предметів, декількох ящиків цигарок і чаю, не оглянутих на предмет їхнього вмісту, побутової та саморобної техніки і приладдя, які використовувалися усупереч вимогам законодавства», - йдеться в повідомленні.

ГПУ інформує, що в Оріхівській виправній колонії № 88 виявлено підроблені долари США, засоби та обладнання для виготовлення підроблених грошей, які, за попередніми даними, протягом декількох років виготовлялися у цій установі «під патронатом» адміністрації. Відповідно до наданих пояснень у вказаний період часу було виготовлено не менше 3,5 млн російських рублів, 50 тис доларів США і більше 45 тис гривень.

«У цій та інших установах виконання покарань виявлено замасковані схованки для таємного зберігання обладнання, пристосованого для виготовлення та вживання наркотичних засобів і сильнодіючих психотропних речовин, а також пакунки з характерною речовиною, схожою на сильнодіючі психотропні препарати», - йдеться в повідомленні ГПУ.

Окрім того, задокументовано факти порушень прав засуджених при їх поміщенні до дисциплінарного ізолятора, приміщень камерного типу, неналежного розгляду звернень і повідомлень про злочини, неналежного матеріально-побутового і медико-санітарного забезпечення.

За результатами виїзду зареєстровано три кримінальні провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів), ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу), ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) КК України, готуються документи реагування.