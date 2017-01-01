У Конституційному суді не змогли обрати собі голову

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Кандидат, який висунув свою кандидатуру на посаду голови, не набрав достатньої кількості голосів, тому будуть іще одні вибори

Судді Конституційного суду під час спеціального пленарного засідання 18 травня не змогли обрати собі голову.

Про це повідомила керівник прес-служби суду Наталія Муха.

«Вчора було засідання, на якому таємним голосуванням обирали голову Конституційного суду. Нікого не обрали. Кандидат, який висунув свою кандидатуру на посаду голови, не набрав достатньої кількості голосів, тому будуть іще одні вибори», – сказала вона.

За словами керівника прес-служби суду, дата проведення наступного засідання з питань обрання голови наразі невідома.

Водночас обізнаний співрозмовник агентства повідомив, що суддею, який висунув свою кандидатуру на посаду голови КСУ, був Володимир Мойсик.

Наразі обов'язки голови КСУ як старший суддя за віком виконує Юрій Баулін, однак його повноваження судді закінчуються 3 червня поточного року. В цей день добігають кінця повноваження іще одного судді КСУ – Сергія Вдовиченка. Обох свого часу було призначено за квотою президента.

Таким чином після 3 червня КСУ працюватиме у складі лише 13 суддів. Водночас для обрання голови необхідно, аби за кандидата проголосувало не менше 10 суддів.

У разі необрання нового голови до 3 червня, його обов'язки виконуватиме старший суддя за віком Віктор Кривенко.

Як повідомлялося, 28 квітня четверо суддів КСУ – Микола Мельник, Сергій Сас, Ігор Сліденко та Станіслав Шевчук – написали звернення до в.о. голови суду Бауліна з проханням провести спеціальне пленарне засідання з питання обрання голови суду.

Ініціатори пояснюють необхідність проведення такого засідання закінченням 18 березня 2017 року терміну перебування на посаді голови КСУ Юрія Бауліна. Відтак посада голови вакантна з 19 березня.

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Джерело: Укрінформ