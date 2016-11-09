У Краматорську п’яні батьки не помічали, що їх восьмирічної дитини немає вдома

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Алкоголізм

У ситуацію втрутилась поліція, яка буде ініціювати позбавлення батьківських прав горе-батьків

У Краматорську Донецької області поліція буде ініціювати позбавлення батьківських прав батьків дівчинки 2009 року народження, яка два дні не ночувала вдома. Про це повідомив голова управління Нацполіції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

«Вчора (у суботу, 6 травня – ред.) місцева жителька повідомила до чергової частини поліції, що на вулиці знайшла дівчинку 2009 року народження. Зі слів дитини вона не ночувала вже два дні вдома. Дівчинка пояснила, що її б'ють батьки і вона ночувала в під'їзді», - написав голова управління у Facebook.

За його словами, батьками дитини виявилися жінка 1986 року народження та чоловік 1981 року народження, які постійно зловживають спиртними напоями.

«На водку гроші знайшли, а нагодувати та одягнути дитину - це вже для них проблема. І як же людина має пити, аби не помітити, що 8-річна дитина не ночує вдома. Наразі дівчинка знаходиться в лікарні. Батьки пропащі, коли поліцейські повідомили, що знайшли дитину, ті в п'яному угарі сказали: «Якщо дитину знайшли поліцейські, то вони й повинні її доставити додому». Дуже жаль дівчинку. Поліція буде ініціювати питання щодо позбавлення цих покидьків батьківських прав на дитину. Дуже прикро, що жоден з сусідів цих горе-батьків не повідомив до поліції про таке відношення до дитини. Маленька дитина ночувала у під'їзді, а це нікого не торкнуло. Не будьте байдужими, саме така неуважність вбиває», - додав Аброськін.